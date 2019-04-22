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Ercan’dan çıkış yaparken 60 bin dolarla yakalandı

22 Nisan 2019
Dolar - Döviz

21.04.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda  M.Ö. (E-50) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 60.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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