Ercan’dan çıkış yaparken 60 bin dolarla yakalandı

21.04.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda M.Ö. (E-50) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 60.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.
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