Çocukları siber tehditlerden korumak için 7 öneri

2019’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklarımız artık dijital bir çağın çocukları olarak öne çıkıyor. Günümüzde dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini internette, sosyal ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar. Peki, çocukların teknolojiden faydalanmasını sağlarken, aynı zamanda güvende kalmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgi güvenliği kuruluşu ESET’ten İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, çocukları siber tehditlerden korumaya yönelik 7 öneri sılardı.

ÇOCUKLARINIZLA KONUŞUN

Diyalog, özellikle konu internet, sosyal ağlar veya siber zorbalık olduğunda, çocuklarınızı online ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuklarınızın kararınıza ve tavsiyelerinize uymasını istiyorsanız, ortamı sorulara ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir.

BİLGİLENDİRİN

İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgileri yabancılarla ve sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini anlatın. İnternette paylaştığınız bilgiler kolayca silinmez. Bir fotoğraf sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple kapattığınızda bile bu verilerin sonsuza kadar silindiğini düşünmeyin. Fotoğraflarınız ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir. Çocuklar ve ebeveynler hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler.

DAHİL OLUN

Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin ve onlarla online olarak vakit geçirin. Bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkanını elde edin. Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Sosyal ağlar üzerinde siz de arkadaşı olun, bu ağlardaki arkadaşları hakkında fikriniz olsun. Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in ebeveynlere yönelik blog sayfası www.cocuklarguvende.net , merak ettiğiniz bazı konularda size yol gösterebilir.

KONTROL EDİN

Ebeveyn kontrolü (parental control) yazılımları kullanın. Bu tür yazılımlarla aileler, çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Aileler bu filtrelerle pek çok değişik kategorideki web sitesine ve uygulamaya erişimi engelleyebiliyor. Siber zorbalığın oluşabileceği kanalları da bu şekilde daraltmak mümkün. ESET, hem Windows bilgisayarlar hem de Android telefon ve tabletler için ESET Parental Control uygulamaları sunuyor.

WEB KAMERASINA DİKKAT EDİN

Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen web kamerasını kontrol edin. Çocuklarınıza sadece tanıdıkları arkadaşları ya da aile fertleri ile kamera kullanmalarına izin verin. Sizin bilginiz olmadan ya da bilgisayarınız istismara uğradığında web kameranıza erişebilen kötü amaçlı yazılımlar vardır. ESET gibi güvenlik yazılımı üreticileri, ‘Web Kamerası Koruması’ modülleriyle bu tür kötü amaçlı erişimleri engelliyorlar.

GÜNCEL KALIN

Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sisteminizi güncel tutun. Sistem yamalarını mutlaka yapın. Güncel olmayan yazılımlar, sisteminizi bir süre sonra açık hedef haline getirebilir.

GÜVENLİK YAZILIMI KULLANIN

Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı o kadar yüksek ki, güçlü bir savunma mekanizması olmadan mücadele edemezsiniz. Hem kendinizi hem çocuklarınızı hem de cihazlarınızı korumak için mutlaka güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.