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SpaceX’in roketi güvenlik testinde patladı

22 Nisan 2019

Elon Musk’ın CEO’su olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in NASA için ürettiği roketi test sırasında patladı.

SpaceX’in NASA için ürettiği araç ilk testlerden başarı ile geçmesine rağmen son testte yürekleri ağızlara getirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) en önemli üreticilerinden olan ‘Crew Dragon’ isimli aracı, motor testleri sırasında patladı ve paramparça oldu.

NASA’nın insanlı uzay görevleri için 2.6 milyar dolar yatırım yaptığı ‘Crew Dragon’ projesinin nihai amacı NASA astronotlarını uzaya taşımak.

Crew Dragon geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşmıştı.

2011’DEN BERİ İNSANLI UÇUŞ YAPMIYOR

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011’de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS’de, farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

SpaceX’in Dragon kargo mekiği ISS’ye ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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