Müzik

REM grubunun solisti Michael Stipe: Losing My Religion şarkısının hit olacağı aklıma gelmedi

10 Ağustos 2021
Losing My Religion





Bir dönemin ünlü rock gruplarından REM’in solisti Michael Stipe, grubun en bilindik şarkısı olan Losing My Religion’ın ‘hit olacağını’ önceden kestiremediğini söyledi.





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10 Ağustos 2021


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