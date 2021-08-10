Avustralya’da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi

Anhanguerian adlı teruzor grubunun bir üyesi olduğu açıklanan yeni türe Thapunngaka shawi (T. shawi) adı verildi.

Araştırma ekibinden Steve Salisbury, adın hikayesini şöyle anlattı:

Thapunngaka, Wanamara (fosilin bulunduğu bölgede yaşayan yerli halk) dilinde mızrak anlamındaki thapun ve ağız anlamınandaki ngaka’dan geliyor. Shawi ise, fosili keşfeden Len Shaw’dan türetildi. Yani isim, Shaw’un mızrak ağzı demek.

Richards, teruzor fosillerinin nadir bulunduğunu, çünkü bu hayvanların kemiklerinin çok ince, içi boş ve son derece kırılgan olduğunu söyledi. Öte yandan bu durum, teruzorların uçmaya çok iyi adapte olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya dahil olmayan paleontolog Kailah Thorn, T. shawi’nin 2007’den beri kayıtlara geçen üçüncü teruzor türü olduğunu söyledi. “Avustralya’da yeni teruzor materyali bulmak her zaman heyecanlandırıcı” diyen Thorn, şöyle bir ek yaptı:

Araştırmacıların tüm çalışması hayvana ait çenenin bir kısmı olmasına rağmen bulgular, hayvanı diğer Avustralya teruzorlarından ayırt etmek için yeterli.

Independent Türkçe, Guardian, CNN International

Derleyen: Uğurcan Yıldız