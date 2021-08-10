Dünya

Almanya Covid-19 kuralları sertleşiyor: Aşısızlara test şartı

10 Ağustos 2021
Almanya'da covid-19





Almanya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kurallar daha da sertleşiyor. Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.





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10 Ağustos 2021


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