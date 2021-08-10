Almanya Covid-19 kuralları sertleşiyor: Aşısızlara test şartı

Almanya'da yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) ile m\u00fccadelede kurallar daha da sertle\u015fiyor. Alman bas\u0131n\u0131na s\u0131zan h\u00fck\u00fcmetin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 taslak metne g\u00f6re, \u00fclkede a\u015f\u0131 yapt\u0131rmayanlar i\u00e7in t\u00fcm kapal\u0131 mekanlara giri\u015flerde test \u015fart\u0131 getirilecek.\r\n\r\n\r\nAlmanya'da yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) ile m\u00fccadelede baz\u0131 yeni kurallar uygulanmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\nAlman bas\u0131n\u0131na s\u0131zan h\u00fck\u00fcmetin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 taslak metne g\u00f6re, vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 olmayanlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck ya\u015famlar\u0131 daha da zorla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\nT\u00dcM MEKANLARA TEST \u015eARTI\r\n\r\n3G olarak \u00f6zetlenen yeni kurallara g\u00f6re, \u00fclkede a\u015f\u0131 yapt\u0131rmayanlar i\u00e7in t\u00fcm kapal\u0131 mekanlara giri\u015flerde test \u015fart\u0131 getirilecek.\r\nA\u015f\u0131 olanlar veya hastal\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7irenler kapal\u0131 mekanlara sorunsuz girebilecekken a\u015f\u0131 yapt\u0131rmayan veya hastal\u0131k ge\u00e7irmeyenler i\u00e7in test zorunlulu\u011fu olacak.\r\nA\u015eI YAPTIRMAYAN TEST \u00dcCRET\u0130 \u00d6DEYECEK\r\n\r\nAyr\u0131ca Ekim ay\u0131ndan itibaren a\u015f\u0131 yapt\u0131rmayan yeti\u015fkinler \u00fccretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu ki\u015filerin test \u00fccretlerini kendileri \u00f6demesi gerekecek.\r\nYaln\u0131zca sa\u011fl\u0131k ko\u015fullar\u0131 nedeniyle a\u015f\u0131 olamayanlar, hamile kad\u0131nlar, \u00e7ocuklar ve 18 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki gen\u00e7ler i\u00e7in \u00fccretsiz Covid-19 testi sunulmaya devam edilecek.\r\n\r\n\r\nKapal\u0131 mekanlarda ve toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131ndaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.\r\n\r\nS\u00f6z konusu kurallar\u0131n bug\u00fcn Ba\u015fbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet ba\u015fbakan\u0131yla yapaca\u011f\u0131 toplant\u0131 sonras\u0131 kamuoyuna a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n