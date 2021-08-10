Lionel Messi tarihi transfer için Paris’te

Arjantinli yıldız, havalimanında Paris yazan tişörtle taraftarlara el salladı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Lionel Messi transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız ekibi süper yıldız futbolcunun görüntülerini paylaşmaya başladı.

Lionel Messi sözleşme imzalamak için İspanya’dan Fransa’ya gitti. Arjantinli yıldız, havalimanında Paris yazan tişörtle görüntülendi.

Paris Saint-Germain de Messi’nin görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Videoda Arjantin bayrağı, Messi’nin milli takım formasıyla bir fotoğrafı ve uçak görüntüleri yer alıyor.

Fransız basınına göre taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

PSG’nin yarın Messi için Eyfel Kulesi önünde imza töreni düzenlemesi bekleniyor.