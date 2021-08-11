Rekor Vaka!!! 152’si yerel 181 yeni vaka

“Toplam 16.484 test yapıldı, 152’si yerel 181 pozitif vakaya rastlandı, 83 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.484 olup, 152’si yerel 181 pozitif vakaya rastlanmış, 83 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.
49 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt , 1kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-16/ Gönyeli-12/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Ortaköy-9/ Yenişehir-2/
Girne
Girne Merkez-30/ Boğazköy-2/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Bahçeli Köyü-1/ Ağırdağ-1/ Karakum-1/ Çatalköy-1/ Lapta-5
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-12/ Tatlısu-2/ Maraş-4/ Gülseren-2/ Mutluyaka-1/ Türkmenköy-1/ Surlariçi-1/ Çanakkale-1/ Köprü Köyü-1/ Korkuteli-1/ Anadolu-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1/ Yeniboğaziçi-7/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Sakarya-3
İskele
İskele Merkez-4/ Mehmetçik-1/ Yarköy-1/ Ziyamet-2/
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
Lefke
Doğancı -1
11 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.484
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 181
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20
Yerel Vaka Sayısı: 152
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 83
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.128.354
Toplam Vaka Sayısı: 12.985
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.236
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1707
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1532
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4359
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 299
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2704
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.696