Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı konuyu istismar etmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlık Komiseri Photis Photiou ve Rum Siyasilerin kayıplar konusundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada çok hassas ve insancıl bir konu olan Kayıp Şahıslar konusunun Türkiye aleyhine propaganda malzemesi yapılarak iki halk arasında derin yaralar açan konunun istismar edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türkü’nün 1963-64 ile 1974 yılları arasında tamamı sivil halktan oluşan yüzlerce kayıp verdiğine dikkat çekilen açıklamada “Ada’da Kıbrıslı Türklere ait birçok toplu mezar olmasına rağmen, Rum Siyasilerin sadece Rum ve Yunan kayıplardan bahsederek, 1963-64 ve 1974 arası Kıbrıslı Türk Kayıpların da bulunduğunu örtbas etme çabasında olduklarını ve yürütülen çalışmalara gölge düşürdükleri ifade edildi.

Açıklamada, “Kayıpların bulunması için zamana karşı mücadele veren ve iki taraftan bilim insanlarının olağanüstü çabalarıyla sonuç üreten ve üretmeye devam eden Kayıp Şahıslar Komitesi’nin işleyişi, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmakta olduğu gibi, Rum ve Yunan taraflarının da kayıpların gömü yerlerinin bulunması ve tanıkları konuşmaya ikna etmesi ile daha etkin

olabilecektir. Bu bağlamda, GKRY adına konuşan Photis Photiou ve ekibini kayıp ailelerini hiç düşünmeden asılsız propaganda içerikli açıklamalar yapmak yerine, tüm kayıpların bulunması için iş birliğine davet etmekteyiz.” denildi.