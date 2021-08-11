Kırgızistan Türkmenistan’dan elektrik satın alacak

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzayev ile Türkmenistan Enerji Bakanı Çarımırat Purçekov’un elektrik ihracatını öngören anlaşmayı imzaladıkları aktarıldı.

Buna göre, Kırgızistan, Türkmenistan’dan yıl sonuna kadar 501 milyon 900 bin kilovatsaat elektrik ithal edecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Türkmenistan’a haziranda yaptığı resmi ziyaretinde, elektrik ithalatı konusunda anlaşmaya varılmıştı.