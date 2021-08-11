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Cumhurbaşkanlığı’nda 2 pozitif vakaya rastlanıldı

11 Ağustos 2021
kktc cumhurbaşkanlığı





KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,  Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki pozitif vakaya rastlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “tüm tedbirlerin alındığını” belirtti.

Açıklamada  şöyle denildi;
“Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapılan düzenli PCR taramasında dün iki pozitif vakaya rastlanmıştır. Söz konusu vakalar Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Sibel Tatar ile, son 3 gün içerisinde temaslı kriterlerinden daha kısa bir süre görüşmüş olmalarına rağmen Sn. Sibel Tatar gerekli hassasiyeti göstererek kendisini evinde izole etmiştir.



Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderilirken,   vardiyalı çalışmaya geçilmiş ve gereken tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi  veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif   hızlı antijen testi istenecektir.





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11 Ağustos 2021


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