Reformlar uygulansın

Maliye eski bakanları 2017’deki verilerin düşüklüğü ve yeni hükümetten beklentileri yorumladı. Eski bakanlar, verileri yükseltmenin yeni hükümetin reform planı ve sektörleri rahatlatmasından geçeceğini söyledi

SEKTÖRLER BELLİ: Maliye eski bakanlarından Ersin Tatar, 2017 yılında turizm, inşaat ve eğitim gibi sektörlerin patlama yaptığını ifade ederek bu sektörlerin daha da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tatar: “Bizim bu ülkede ekonomiyi düzeltecek sektörlerimiz bellidir bu sektörleri daha geliştirmemiz şart.”

“CESURCA REFORMLAR KONUŞULMALI”: Bir diğer Maliye eski bakanı Birikim Özgür ise 2017’deki düşük verileri düzeltmenin yolunun cesurca reformları konuşmak ve bu konuda liderlik sergileyebilmekten geçtiğini söyledi. Özgür: “Dengeci bir tutum sergilenmesi halinde şeytanın bacağının kırılamadığı ve süreçlerin yönetilemediği dönemlere girilecek”

Bertuğ TOPAL

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve KKTC’nin 2017 ekonomik göstergelerini içeren raporu yorumlayan eski maliye bakanları, 2017 yılında ülkede sevindirici gelişmelerin yanında ekonomik açıdan kötü gelişmeler de yaşandığını ifade etti.

Maliye eski bakanlarından Ersin Tatar, ülke ekonomisinin özellikle turizm ve yüksek öğrenim bakımından iyi bir noktada olduğunu ifade ederken dövize bağlı alım gücünün de düştüğünü ifade etti. Bir diğer maliye eski bakanı Birikim Özgür ise 2017 yılında ekonomik olarak ülkenin bir arpa boyu bile yol almadığını ifade etti.

Tatar:Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok

Maliye eski bakanlarından Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, verilere bakıldığında dövizdeki artışınvatandaşların alım gücünü düşürdüğünü ifade etti. Tatar, birtakım sektörlerde gelişme oldu olduğunu da ifade eden Tatar, 2017 yılında inşaat sektöründe,narenciye sektöründe, turizmde ve yükseköğrenimde ciddi bir artış olduğunu kaydederek bunların tümünün 2017’de gerçekleştiğini belirtti.

“Alım gücünün düşmesi kötü oldu”

2017 yılında bazı sektörlerdeki gelişmenin rakamlarda görüldüğünü ifade eden Tatar, olumsuzluklara bakıldığında ise ülkemizden kaynaklanmayan döviz artışının insanların alım gücüne olumsuz etki yaptığını belirtti.

Rakamlara bakıldığında maaş alan insanların alım gücünün düştüğünü belirten Tatar, “Kamudan maaş çeken insanların alım gücü düştü. Devletin verdiği artış da yeterli olmadı.Reformları yerine getirememek sadece hükümetin suçu değildir. Birçok sıkıntı orta vadede çözülebilir ama gecikmeler olduğu doğrudur. Hedefler sürekli gündemde olmalı. Hükümet yasa tasarısını yapar ama meclisten geçmesi önemlidir. Bu süreçlerin kısalması gereklidir. Devlet kendi içerisinde kendine de bürokrasi uyguluyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Zor bir süreç ama olumsuz olmamak gerek” ifadelerini kullandı.

“AB de Türkiye de yardıma hazır”

Tatar, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’nin de KKTC’ye yardımcı olacak durumda olduğunu belirterek“bu ülkede insanların refahını artırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gayrı Safi Milli Hasıla’da ciddi çalışmalar yapılırsa bu rakamı artırabiliriz. Turizmin de gelişmekte olması ekonomiye ciddi katkılar yapıyor. Öğrenci ve üniversite sektörünün de ciddi şekilde büyümesi bizim için avantajdır. İnşaat sektörü de bunlara bağlı olarak artıyor. Geleceğe yönelik olumlu ilerlemeler 2017 yılında kaydedilmiştir. Yeter ki biz nüfusu kontrol edebilelim. Bizim daha çok çabalamamız gereken sektörler bellidir. Biz bunlara dört elle sarılmalıyız. Ben bu noktada hiç de umutsuz değilim” diye konuştu.

Özgür: UBP- DP yol katetmedi

Maliye eski bakanlarından Birikim Özgür ise 2018-2021 dönemi için Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin Orta Vadeli Program açıklanmamasına rağmen bir yol kat edilmediğinin görüldüğünü belirtti. Özgür, bir önceki 3 yıllık dönem için açıklanan Orta Vadeli Program ışığında değerlendirildiğinde de ekonomi açısından eski hükümetin bir arpa boyu yol kat etmediğinin görüldüğünü söyledi.

Özgür, 2016 ve 2017 için ekonomik büyüme hedefininyüzde 5 olduğu halde ekonominin 2016’da yüzde 3,6 ve 2017’de ise yüzde 3,8 büyüyebildiğini söyledi. Özgür, “Hâlbuki 2014 ve 2015’te büyüme yüzde 4 ve üzeri olmuştu. 2014-2015 döneminde mali disiplin ve tasarruf politikası ile rayına sokulan mali yapıda ekonominin önünü açacak yapısal düzenlemeler kamuoyunda yeterince tartışılmış ancak bu reformların hayata geçirilebileceği bir siyasi ortam oluşamamış ve maalesef iki yıllık süre heba edilmişti” dedi.

“Bütçe, önemli işaret”

Özgür, geçirilecek bütçeninhükümetin ne yapmak istediği ortaya koyacağını ifade ederek ülkenin teknik olarak daha fazla harcama yapmaktan değil sistemi düzenleyici işlere imza atmaktan medet uman bir hükümete sahip olup olmadığının görüleceğini söyledi.

Özgür, geleneksel olarak KKTC’de oluşan yapıda halktan toplanan vergilerin halkın bütününe hizmet olarak dönemediğini kaydederek bunun yerine dar kesimlerin talepleri doğrultusunda sürekli büyüyen bir bütçenin göze çarptığını belirtti.

“Cesurca reformlar konuşulmalı”

Özgür sözlerine şöyle devam etti: “Bu durumu ortadan kaldırabilmenin yolu ise cesurca reformları konuşmak ve bu konuda liderlik sergileyebilmekten geçiyor. Bunun yerine dengeci bir tutum sergilenmesi halinde şeytanın bacağının kırılamadığı ve süreçlerin yönetilemediği dönemlere giriliyor.

2016 ve 2017’de yüzde 10’un üzerinde olan enflasyonu dizginleyebilmemiz için ise mutlaka köklü reformlar üzerinde durulmalı. Elektriği ve suyu ucuzlatmamız, sağlıkta hem sigorta ödeyip hem de özel klinik ve hastanelere ödeme yaptığımız sistemi değiştirmemiz, abartılı özel eğitim harcamalarını dengeleyebilmemiz ve tüm bunları yaparken bahsi geçen alanlarda hizmet kalitesini artırmamız sadece ama sadece yapısal reformlara bağlıdır.”

“Verilerin düşüklüğü dünyalı olma karşıtı tutumdan”

Dünyada ülkelerin dış finansman temini için akla karayı seçtiğini ifade eden Özgür, Kuzey Kıbrıs’ın bu konuda aşırı muhafazakâr bir yapıya sahip olduğunu belirtti. “Henüz kabuğumuzu kırabilmiş değiliz. Hâlbuki ekonominin büyümesi ve gelişmesi tam da bu konuya bağlıdır” diye konuşan Özgür, “Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin Aralık 2017 raporunda ortaya çıkan verilerin beklentilerin gerisinde olmasını ben Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler kıskacında patinaj yapan siyasetimizin bütününe sirayet etmiş olan dünyalı olma karşıtı tutuma bağlıyorum” dedi.

Özgür, “yeni hükümetle birlikte paradigmasal dönüşüm sağlanır, siyaset üzerindeki vesayet kalkar ve yapısal düzenlemeler geciktirilmezse her yıl en az yüzde 5 ekonomik büyümenin yaşanacağı çok farklı bir sürece girebileceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.