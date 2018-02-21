İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 21/02/2018 – Çarşamba

Bir süredir var olan dedikodu dün gerçeğe dönüştü ve Şii destekli Suriye rejim güçleri Afrin’e giriş yapmaya başladığı haberleri piyasaları rahatsız etti

piyasaları rahatsız etti Suriye’de satranç tahtasının da ötesinde yüksek gerilim hattı misali bir görünüm hakim . Bölgede olanları tam olarak anlatmak zor

. Bölgede olanları tam olarak anlatmak zor Artan jeopolitik risklere paralel USD/TL kuru son günlerde beklediğimiz yönde bir hareket yaparak dün 3,81 seviyelerini test etti

seviyelerini test etti Uzunca bir süredir aşağıda 3,7250 – 3,75 aralığından gelen alımlara karşı 3,3250 – 3,85 aralığından karşılık bulan satışların bir yöne evrileceğini düşünüyoruz . Teknik görünüm yukarıları işaret ediyor

. Teknik görünüm işaret ediyor Bu gece ise geç saatlerde FED’in bir önceki toplantısında ait FOMC tutanakları takip edilecek

takip edilecek Ekonomik temeller halen daha ABD Doları’nı desteklemeye devam etse de, Dolar endeksinin hak ettiği yerde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz

rahatlıkla söyleyebiliriz EUR/USD paritesinde 1,2525 – 1,2550 aralığında görülen üçlü tepe ardından aşağıda 1,22 seviyesinin pek de uzak olmadığını düşünüyoruz

düşünüyoruz İngiltere’de açıklanacak enflasyon raporu önem arz ediyor

Bizim gözümüz Afrin cephesinden gelecek haberlerde olacak. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun

Dün bültenimizde yer verdiğimiz önemli bir tespitimiz ile yeni günü kucaklamak istiyoruz.

“Piyasaları rahatsız eden asıl konu ise, Suriye rejim güçlerinin YPG’ye destek vermek adına Afrin’e gelmesi durumunda, Türk askeri ile karşı karşıya gelmesi. Takdir edersiniz ki, tıpkı satranç oyununa benzer, keskin manevraların yapıldığı, dünyanın süper güçlerinin küçücük coğrafyaya sıkıştığı bir ortamda, işlerin istenmeyen noktaya gitmesi, jeopolitik risk kapsamında takip ediliyor. Her ne kadar şu anda söz ettiğimiz tehlikenin oldukça uzağında olsak da, piyasaların tüm dikkati Afrin cephesinden gelecek haberlere endekslenmiş durumda bulunuyor. Siyah kuğulara dikkat etmek gerekiyor!”

Bir süredir var olan dedikodu niteliğinde haberin dün gerçeğe dönüştüğünü ve Şii destekli Suriye rejim güçlerinin Afrin’e giriş yapma girişimlerinin TSK’nın top atışları ve Türk jetlerinin karşılık vermesi ile püskürtüldüğüne görüyoruz. Dün bizzat Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şii güçlerinin Afrin’e girişi konusunda yaptığı açıklama oldukça netti: “şimdilik bu defter kapandı”. Diplomasi cephesinde ise hareketliliğin devam ettiğini not etmek gerekiyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin doğrudan Şam ile iletişim kurması gerektiğini söyledi. Elbette yüksek gerilim hattına benzeyen Suriye konusundaki gelişmeleri anlamak ve anlatmak pek de kolay değil. Suriye’de etkin bir söz sahibi olan Rus ve İran güçlerinin de denklemin içine soktuğumuzda, su biraz daha bulanıyor.

Haliyle, Türk mali piyasalarında dün günün ilk yarısında iyimser, ikinci yarısı ise tırmanan jeopolitik risklere paralel satıcılı bir seyirle tamamlandı. Güne 3,75’li seviyelerden başlayan USD/TL kuru, günün ikinci yarısında Suriye rejim güçleri ile TSK’nin Afrin’de karşı karşıya kalacağı endişesinin yarattığı riskten kaçınma isteği kendi gösterdi. USD/TL kuru 3,81 seviyesine kadar tepki verirken, günün son işlem saatlerinde Borsa İstanbul elde ettiği kazanımları koruyamayarak günü % 2 düşüşle tamamladı. Tahvil piyasasında ise hafif çapta da olsa düşüşler görüldü.

Jeopolitik risk unsurundan bir nebze de olsun sıyrıldığımızda ve gözümüzü yurtdışına çevirdiğimizde, gece geç saatlerde ABD’de açıklanacak FED’in bir önceki FOMC toplantısının tutanakları önemle takip edilecektir. Piyasaların tüm dikkati FED politika yapıcılarının enflasyona yönelik bakış açıları üzerinde olacaktır. FED’in yeni başkanı olan Powell’in ilk toplantısı ise 20-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Toplantıdan 25 baz puan faiz artırım beklense de, üyelerin gelecek döneme ilişkin faiz tahminleri daha da bir ön planda olacaktır. Gerek enflasyonun başını kaldırması, gerekse Trump politikalarının bütçe üzerinde yaratacağı ilave baskıya paralel, 2018 yılına ait faiz artırım tahminin 3 artırımdan 4’e evrilmesi, piyasaların da parti havasının sekteye uğrayabileceğini düşünüyoruz.

Dün bültenimizde yer verdiğimiz üzere, 1,2525 – 1,2550 arasından üç kez reddedilen EUR/USD paritesi, kademeli bir şekilde bu sabah 1,23 seviyelerinin diplerine kadar geri çekildi. Öte yandan, şokun barometresini ölçen VIX endeksi yeniden yukarı yönlü kıpırdanmaya başlayarak 17’den 21 seviyesine yükseldi (VIX’in 15 üzerindeki hareketi piyasaların rahat olmadığını gösteriyor). ABD Doları’nın piyasa faizi (10 yıllıklar) bu sabah yeniden % 2,90 seviyesi ile son 4 yılın (zirve) kıyısında işlem görmeye devam ediyor. Ekonomik temeller halen daha ABD Doları’nı desteklemeye devam etse de, Dolar endeksinin hak ettiği yerde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. EUR/USD paritesinin hareketi minik adımlarla da olsa dolar güçlenmesinin öncü sinyalleri olarak okunabilir. Teknik manada düşüşün ilk etapta 1,22 devamında ise 1,17 seviyelerine kadar devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz. USD/TL kurunda ise 3,72 – 3,75 aralığının alımlar için iyi bir seviye olduğu bir keza daha teyit edilmiş oldu. Son günlerde bültenlerimizde, teknik analizde pek sık rastlanan bir formasyona işaret ederek, kurun yukarılara yönelme emareleri taşıdığını paylaşıyorduk. 3,7390 seviyesinden başlayan USD/TL kuru hareketinin dün 3,81 seviyesini bulması ardından, bu sabah dünkü tedirgin havanın sakinlemesi ile yerini daha dengeli bir seyre terk etse de, büyük resimde 3,72 – 3,75 aralığının iyi bir alım seviyesi fırsatı sunmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Uzun bir süredir devam eden aşağıda 3,7250 – 3,75 bandından gelen alım isteği ve yukarda 3,8250 – 3,85 bandının gelen satış baskısının yakın bir zamanda karar vereceğini ve sıkışmanın bir yöne eğileceğini düşünüyoruz. Teknik manada kendimizi desteklediğimizde, son günlerde bültenimizde paylaştığımız formasyona paralel, ilk etapta 3,85 seviyesinin test edilebileceği devamında ise formasyonun hedefi olan 3,98 seviyesinin gündeme geleceğini düşünüyoruz. Görüşlerimiz geçerliliğini yitirmesi için kurun 3,71 seviyesinin altına gelmesi gerekiyor (stop loss).

Yeni gün başlangıcında Asya piyasalarında ılımlı bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Japon Yen’in bir miktar değer kaybetmesi, borsalara yaramış. Makroekonomik cephede ise PMI rakamlarına rastlıyoruz. İngiltere’de açıklanacak istihdam ve gelir istatistikleri ve enflasyon raporu günün en önemli verisi olarak takip edilebilir. Gözümüz Afrin cephesinden gelecek haberlerde olacak. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.

Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenc i5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department