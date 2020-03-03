KıbrısMagazin

Reebok’ın yeni marka yüzü Hazar Ergüçlü oldu

3 Mart 2020

“Marka yüzü Hazar Ergüçlü ile uzun soluklu bir kampanya yolculuğuna başlayan Reebok, bu iş birliğinin ilk adımını spor ve moda dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen keyifli bir lansman ile kutladı.”

Reebok, genç ve dinamik hedef kitlesine seslenmek üzere yeni marka elçisi olarak sevilen oyuncu Hazar Ergüçlü ile iş birliği gerçekleştirdi. Hazar Ergüçlü ev sahipliğinde Bomontiada Babylon’da gerçekleştirilen yılın ilk lansman etkinliğinde, spor ve moda dünyasından pek çok katılımcı, Reebok tarafından yüksek yoğunluklu antrenmanlara özel olarak tasarlanan ilk ve tek ayakkabı modeli HIIT TR’yı deneyimleme şansı yakaladı.

Sevilen oyuncu Ergüçlü, Reebok’ın yeni marka elçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Reebok’ı genç ve dinamik bir spor markası olarak kendi tarz ve kişiliğime çok yakın hissediyorum. Sporu yaşamımın vazgeçilmezi haline getirmiş bir oyuncu olarak, kendi tarzımla özdeşleştirdiğim global bir markanın yüzü olmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Yıl içerisinde birlikte enerjisi yüksek, dinamik ve iddialı pek çok projeye imza atacağız. Bu uzun soluklu yolculuk şimdiden beni çok heyecanlandırıyor.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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