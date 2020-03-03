Dünya bir zamanlar tek bir küresel okyanustan oluşan bir su gezegeniymiş

Jeolojik kayıtlarda bulunan verilere göre gezegenimiz yaklaşık 3,2 milyar yıl önce küresel bir okyanusla kaplı bir “su gezegeni” olabilir

Gezegenimiz daha gençken şüphesiz ki bugünden farklı görünüyordu. Örneğin yeryüzünde süper kıtalar vardı ve tektonik hareketler bunları şu an yaşadığımız kıtalara dönüştürüyordu.

Öte yandan yeni bilimsel araştırmaya göre gezegenimiz, toprak kütlesinin çok az olduğu veya hiç olmadığı bir dönemden geçmiş olabilir.

Jeolojik kayıtlarda bulunan veriler, yaklaşık 3,2 milyar yıl önce, şu anda 4,5 milyar yaşındaki gezegenin küresel bir okyanusla kaplı bir “su gezegeni” olduğunu öne sürüyor.

Bu bulgu, doğrulandığı durumda, yaşamın 3,5 milyar yıl önce nerede ve nasıl serpildiği sorusuna yeni bir soluk getirebilir.

Keşfin arkasındaki ekip aslında Dünya’nın sıcaklığını ölçmeye ve yaşamın serpildiği esnada gezegenin sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Science Alert’in aktardığına göre farklı moleküler ağırlığa sahip iki oksijen izotopunun oranı, antik okyanusların sıcaklığıyla ilişkilendirilebiliyor. O yüzden araştırmacılar da oksijen-18 ve oksijen-16 adlı iki izotopa odaklandı. Bunları analiz etmek için 3,2 milyar yıllık su bulmaları mümkün değildi. Ancak Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesi gibi alanlarda söz konusu antik okyanusların tabanında yer almış kayalar hala mevcut. Bu kayalar, okyanusların kimyasal tarihini koruyor.

Çalışmayı Nature Geoscience’ta yayımlayan araştırmacılar bu bölgedeki 100’den fazla kaya parçasını analiz etti.

Bölgenin 3,2 milyar yıl önceki sıcaklık profilini çıkaran bilim insanları, beklenenden daha fazla oksijen-18 buldu.

Ekibe göre bu konudaki en olası açıklama, Dünya’nın o dönemde hiç kıtası olmadığı. Çünkü kıtalar oluştuğunda içerdikleri killerin okyanusun ağır oksijen izotoplarını emmesi gerekiyor.

Öte yandan bu, gezegenin bütünüyle ıslak olmasını gerektirmiyor. Ancak şu anki halinden çok daha ıslak olduğu anlamına geliyor.

“Araştırmamız, okyanus yüzeyine ulaşan mikro kıtalar olmayacağını söylemiyor” diyen Wings, sözlerine şöyle devam etti:

Ancak bugünkü gibi küresel çapta kıtasal topraklar oluştuğunu düşünmüyoruz.

Peki öyleyse kıtalar ne zaman oluştu? Araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için daha genç kaya oluşumlarını araştırmayı planlıyor.

Independent Türkçe, ScienceAlert