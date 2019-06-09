Real Madrid’in rekor transferleri

Belçikalı yıldız Eden Hazard’ın, 100 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer olduğu biliniyor. Bugüne dek Los Galacticos’a katılan en pahalı futbolculara göz atacak olursak azdan çoğa sıralama şöyle:

1.RONALDO | 45 MİLYON EURO | Brezilyalı yıldız 2002 yılında 45 milyon Euro karşılığında Inter’den İspanyol devine transfer olmuştu.

2.EDER MILITAO | 50 MİLYON EURO | Brezilyalı stoper, bu yaz transfer sezonunda 50 milyon Euro transfer bedeli ile Porto’dan Real Madrid’e transfer oldu.

3.LUKA JOVIC | 60 MİLYON EURO | 21 yaşındaki Sırp futbolcu, Eintracht Frankurt’tan 60 milyon Euro karşılığında 6 yıllık sözleşme imzaladı.

4.LUIS FIGO | 60 MİLYON EURO | Real Madrid, Portekiz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Luis Figo’yu transfer etmek için ezeli rakibi Barcelona’ya 60 milyon Euro ödedi.

5.KAKA | 67 MİLYON EURO | Real Madrid’in 2009 yılında Milan’dan renklerine bağladığı isim, beklentilerin altında kalan performansının ardından 2013 yılında kulübe veda etti.

6.ZINEDINE ZIDANE | 75 MİLYON EURO | 2001 yaz transfer döneminde Real Madrid, Zinedine Zidane’ı rekor bir transfer ücreti ile 75 milyon Euro karşılığında Juventus’dan aldı.

7.JAMES RODRIGUEZ | 80 MİLYON EURO | Real Madrid Kolombiyalı yıldızı transfer etmek için 80 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

8.CRISTIANO RONALDO | Cristiano Ronaldo’nun 11 Haziran 2009 tarihinde eflatun-beyazlı formayı giymesi için Real Madrid, Manchester United’a 96 milyon Euro ödedi.

9.EDEN HAZARD | 100 MİLYON EURO | Real Madrid, 28 yaşındaki Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için Chelsea’ye 100 milyon Euro ödeyecek.

10.GARETH BALE | 100 MİLYON EURO | Real Madrid 31 Ağustos 2013 tarihinde 100.759.417 karşılığında Galli yıldızı Tottenham Hotspur’dan transfer etti.