Kupa sahibini buluyor

MAÇ SAAT 21.45’TE: UEFA Uluslar Ligi turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam 21.45’te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak

Portekiz ile Hollanda, bugün oynanacak finalde UEFA’nın yeni turnuvasının ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, 21.45’te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise 16.00’da 3’üncülük maçına çıkacak.