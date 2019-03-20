FutbolSpor

Real Madrid’de bir ayrılık daha

20 Mart 2019

Varane, Real Madrid’den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

İspanya La Liga ekibi Real Madrid savunmasının değişilmez isimlerinden Fransız yıldız Raphael Varane, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

L’Equipe’in haberine göre Fransız oyuncu, sözleşmesi 2022’de sona erecek olmasına rağmen sezon sonunda Real Madrid’den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Önceki günlerde Marcelo’nun da takımdan ayrılacağı iddia edilmiş ve Real Madrid gelecek sezon için Porto’nun savunma oyuncusu Eder Militao’yu transfer ettiğini açıklamıştı.

Raphael Varane geçtiğimiz Haziran ayında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

25 yaşındaki oyuncu 2011 yılında Fransa’nın Lens takımından Real Madrid’e transfer oldu ve Madrid’de geçirdiği dönem boyunca 16 kupa kazandı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Teknik direktör Ferguson’un çiğnediği sakız 2 milyon 834 bin TL’ye satıldı

20 Mart 2019

Mourinho: Mbappe, Ronaldo ve Messi’den daha değerli

20 Mart 2019

Aner ödülleri topladı

20 Mart 2019

LAÜ’den “41” sayı fark: 82-41

20 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı