Lapta’da bir sitede elektrik panosu içerisinde yangın meydana geldi

Lapta’da dün bir sitede elektrik panosu içerisinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yedi adet elektrik sayacı ve sigortaları, ahşap pano tamamen, blok girişinde bulunan alüminyum kapı ve çerçevesi kısmen yandı, duvarlar islendi.

Polis, yangının, elektrik kablolarının aşırı yüklenmesi sonucunda kısa devre yapıp, alevlenmesi neticesinde çıktığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.