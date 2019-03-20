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Mourinho: Mbappe, Ronaldo ve Messi’den daha değerli

20 Mart 2019

“Mbappe’nin 5-10 yıl içinde nerelere geleceğini konuşmamıza gerek yok”

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran ve bir süredir boşta olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fransa’nın altın çocuğu Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler kullandı.

beIN Sports’a konuşan Portekizli teknik adam, Mbappe’nin yaşı itibariyle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan daha değerli olduğunu vurgulayarak, ”Gelecekten bahsedersek Mbappe’nin 5-10 yıl içinde nerelere geleceğini konuşmamıza gerek yok. Nitelik açısında o muhteşem bir futbolcu. Ronaldo ile Messi’nin yaşlarıyla kıyaslarsak Mbappe dünyanın en değerli futbolcusu” dedi.

Jose Mourinho, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun başka bir takıma transfer olması durumunda dünyanın en pahalı oyuncusu olacağını belirtti.

2018 Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla zafere koşan Mbappe’nin Paris Saint-Germain ile 2022’ye kadar kontratı bulunuyor.

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