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Rauf Denktaş Üniversitesi’nde başarılı öğrencilere onur belgesi verildi

22 Mayıs 2019

Rauf Denktaş Üniversitesi, dün (21.05.2019) gerçekleştirilen bir etkinlikle, 2018-2019 Güz ve Bahar Dönemlerinde üstün başarı gösteren öğrencilere şeref ve yüksek şeref sertifikaları verdi.

Öğrencilere sertifikaları Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu Müdürü Hüseyin Demirel, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Programı Koordinatörü Dr. Mustafa Avcın, Mimarlık Programı Koordinatörü Cemal Osmanlılar ve Hukuk Programı Koordinatörü Faysal Güden tarafından verildi.

RDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi’nden verilen bilgiler doğrultusunda, Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu’ndan 6 öğrenci, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Programı’ndan 3 öğrenci, Uluslararası İlişkiler Programı’ndan 11 öğrenci, Mimarlık Programı’ndan 3 öğrenci, Hukuk Programı’ndan 12 öğrenci olmak üzere toplam 35 öğrenci üstün başarı belgesi aldı.

2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, belge almaya hak kazanan öğrencileri kutlarken, başarılı öğrencilerin onure edilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Bıçak konuşmasında “Rauf Denktaş Üniversitesi’nde başarılı öğrenciler onere edilip öne çıkartılırken, akademik yönden yardım ve yönlendirme isteyen öğrencilere de ayrı bir program uygulandığını belirtti. Buna göre her sınıftan yardıma ihtiyaç duyan en az 3-4 öğrencinin ders hocaları ile bire bir çalışmaları istenmekte ve bu çalışma sonrasında öğrencinin bir form doldurarak çalışmanın yararlı olup olmadığının değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması istenmektedir”. Prof. Bıçak, RDÜ Üniversitesi’nde kaliteli eğitim vermenin sözde değil uygulamada kendisini gödsterdiğini belirtti.

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