Raquel Welch hayatını kaybetti

Üç Silahşörler’in 1974’teki yeniden çevriminde oynadığı Constance de Bonacieux rolüyle Altın Küre kazanan yıldız gençliğinde Hollywood’un ‘sarışın bomba’ olarak anılan isimlerinin başında geliyordu.

82 yaşında, yaşadığı Los Angeles’ta hayatını kaybeden yıldızın menajeri tarafından yapılan açıklamada Raquel Welch’in geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

4 evlilik yapan Raquel Welch, ilk evliliğini yaptığı ve 1964’te boşandığı lise aşkı James Welch’in soyadını hayatı boyunca tyaşımaya devam etmişti. Raquel Welch’in bu evlilikten Damon Welch ve Tahnee Welch adında iki çocuğu vardı. Raquel Welch’in kızı Tahnee Welch de annesi gibi modellik ve oyunculuk yapmış, 90’ların sonunda kariyerini noktalamıştı.

Kibrista cevrilen bir klasik Raquel Welch Sin aka The Beloved. Raquel Welch 1973 yılında “Beloved” (Sevilen) Girne’de filmini çekti.… Konusu kocası tarafından yeterince sevilmeyen bir kadının sevgi arzuları ve bu arzuların daha sonra sebep olduğu bir dram.