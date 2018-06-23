Rahat galibiyet: Belçika 5-2 Tunus

Dünya Kupası G Grubu’nun favorilerinden Belçika, Tunus ile oynadığı maçtan 5-2’lik galibiyetle ayrılarak rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Maçın henüz 6. dakikasında Eden Hazard kazandırdığı penaltı vuruşunu gole çevirince hem Belçika’yı 1-0 öne geçirdi hem de turnuva tarihine yazdırmayı başardı. Belçikalı yıldızın bu golü, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol atılan 27. maç olarak tarihe geçti ve 1930’da bu yana bir ilk gerçekleşti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Romelu Lukaku skoru 2-0 yaparken 18. dakikada Tunus’tan Dylan Bronn’un golü durumu 2-1’e getirdi. Karşılıklı gollerle geçilen maçın ilk yarısında son sözü yine Lukaku söyledi ve devre 3-1 Belçika’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da farkı azaltmak için baskılı başlayan Tunus’u iyi savunan Belçika, ileri uçtaki yetenekli futbolcularının formda görüntüsü sayesinde 51. dakikada Eden Hazard ile skoru 4-1’e getirmeyi başardı. Oyuna sonradan giren Michy Batshuayi 90. dakikadadurumu 5-1 yaparken son sözü Tunus’ta Wahbi Khazri söyledi ve karşılaşma 5-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Belçika puanını 6 yaparken puansız Tunus son sırada yer aldı. Belçika gruptaki son maçını İngiltere ile, Tunus ise Panama ile oynayacak.