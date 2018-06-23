Güney Kore 1-2 Meksika

2018 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Meksika’nın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

26. dakikada ceza sahasında Güney Koreli savunma oyuncusunun elle topu kesmesi sebebi ile penaltı kazanan Meksika’da Carlos Vela takımını öne geçirdi: 0-1 İlk yarı böyle tamamlandı.

66. dakikadaki Meksika kontratağında Hirving Lozano, bütün sahayı kat edip ceza sahasında Javier Hernandez’e pasını çıkardı. Şık bir çalımla onu marke eden savunmayı çalımlayan Hernandez, farkı ikiye çıkardı: 0-2

90+3’te sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Heung Min Son, sol ayağıyla çektiği sert şutla farkı 1’e indirdi: 1-2 Maçın kalan süresinde başka gol olmadı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Meksika, ilk maçtaki Almanya zaferinin ardından bu galibiyetle puanını 6’ya çıkardı. Güney Kore ise ikinci maçından da puan alamadı.

Meksika’nın ikinci golünü atan Hernandez, ülkesi adına uluslararası turnuvalarda 50. golü bulan ilk isim oldu.

F Grubu’nun üçüncü maçlarında 27 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de Meksika – İsveç ve Güney Kore – Almanya karşılaşmaları yapılacak.