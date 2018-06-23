Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi

Bugün saat 17:15 sıralarında, Ercan – İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istasyonu üzerinde çakıl yüklü bir kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu bir araç kamyonun altında kaldı.

Kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahısların Yenierenköy’de sakin Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan (K-56) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kamyon şoförü Ramazan Tomuk (E-57) tutuklandı. Yol henüz trafiğe açılmadı. Çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraflar: Devrim Demir