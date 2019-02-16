PUAN SAVAŞI

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu K-Pet Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor

KRİTİK GEÇECEK HAFTA:

Ligde bugün 3, yarın ise 4 maç oynanırken hafta, 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşma ile son bulacak. Ligde bu hafta oynanacak maçlar hem zirve yarışındaki takımlar açısından hem de ligde kalma ve play-out bölgesindeki takımlar için oldukça kritik geçecek

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu K-Pet Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor.

Ligde bugün 3, yarın ise 4 maç oynanırken hafta, 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşma ile son bulacak.

Ligde bu hafta oynanacak maçlar hem zirve yarışındaki takımlar açısından hem de ligde kalma ve play-out bölgesindeki takımlar için oldukça kritik olacak.

Alttakiler can havlinde

Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak olan 3 maç alt sıraları yakından ilgilendirecek.

Düşme hattında yer alan iki takımdan Girne Halk Evi, Esentepe’yi konuk edecek. İki takım da ligde kalma adına hayati bir maça çıkacak ve her şeylerini ortaya koyacak.

Ligde play-out bölgesinde yer alan Gençlik Gücü kupada çeyrek finale yükselmenin morali ile Lefke deplasmanına konuk olurken düşme hattının hemen üzerindeki Küçük Kaymaklı da Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

GG ve Kaymaklı’nın play-out kabusundan kurtulmak için rakipleri karşısında mutlak galibiyeti ihtiyacı olacak.

Yarın zirve günü olacak

haftada yarın şampiyonluk yarışındaki takımların sahne olacağı gün olacak. 4 maçın oynanacağı günde lider Yenicami, ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği’ni konuk ederken zirve takipçisi Mağusa Türk Gücü ise sahasında Türk Ocağı’nı ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışına ortak olan bir başka ekip Doğan Türk Birliği evinde Gönyeli ile zirveyi uzaktan takip eden Cihangir ise sahasında Çetinkaya ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak maçlarda şampiyonluk adaylarından puan kaybı yaşayanlar zirve yarışında büyük yara alacak ve geride kalacak. Özellikle Yenicami, MTG ve DTB’nin sahalarında oynayacakları maçta mutlak 3 puandan başka düşünceleri yok.

Kapanış Pazartesi

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın perdesi 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak gece maçıyla kapanacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde derbi heyecanı yaşanacak. Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda saat 18.30’da oynanacak derbide Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşı karşıya gelecek. Baf Ülkü Yurdu her ne kadar puan farkıyla play-out’un dışında olsa da ligde daha da rahat bir konuma gelmek isteyecek. Play-out içindeki Binatlı’nın ise bu maçtaki tek hedefi galibiyet olacak.

Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Yenicami 17 12 3 2 44 21 23 39

2.Mağusa Türk Gücü 17 12 2 3 42 21 21 38

3.Doğan Türk Birliği 17 12 0 5 37 17 20 36

4.Cihangir 17 9 3 5 35 31 4 30

5.Gönyeli 17 9 2 6 28 22 6 29

6.Lefke 17 8 4 5 30 25 5 28

7.Çetinkaya 17 8 4 5 24 22 2 28

8.Türk Ocağı 17 8 3 6 33 22 11 27

9.Merit A. Yeşilova 17 8 2 7 29 32 -3 26

10.Baf Ülkü Yurdu 17 7 4 6 30 22 8 25

11.Gençlik Gücü 17 5 4 8 36 40 -4 19

12.Binatlı 17 4 2 11 22 37 -15 14

13.Gençler Birliği 17 3 5 9 18 38 -20 14

14.Küçük Kaymaklı 17 2 7 8 17 40 -23 13

15.Esentepe 17 3 1 13 16 35 -19 10

16.Girne Halk Evi 17 2 2 13 18 34 -16 8