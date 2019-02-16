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PUAN SAVAŞI

16 Şubat 2019
maç

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu K-Pet Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor

KRİTİK GEÇECEK HAFTA:

Ligde bugün 3, yarın ise 4 maç oynanırken hafta, 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşma ile son bulacak. Ligde bu hafta oynanacak maçlar hem zirve yarışındaki takımlar açısından hem de ligde kalma ve play-out bölgesindeki takımlar için oldukça kritik geçecek

 

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu K-Pet Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün başlıyor.

Ligde bugün 3, yarın ise 4 maç oynanırken hafta, 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşma ile son bulacak.

Ligde bu hafta oynanacak maçlar hem zirve yarışındaki takımlar açısından hem de ligde kalma ve play-out bölgesindeki takımlar için oldukça kritik olacak.

 

Alttakiler can havlinde

Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak olan 3 maç alt sıraları yakından ilgilendirecek.

Düşme hattında yer alan iki takımdan Girne Halk Evi, Esentepe’yi konuk edecek. İki takım da ligde kalma adına hayati bir maça çıkacak ve her şeylerini ortaya koyacak.

Ligde play-out bölgesinde yer alan Gençlik Gücü kupada çeyrek finale yükselmenin morali ile Lefke deplasmanına konuk olurken düşme hattının hemen üzerindeki Küçük Kaymaklı da Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

GG ve Kaymaklı’nın  play-out kabusundan kurtulmak için rakipleri karşısında mutlak galibiyeti ihtiyacı olacak.

 

Yarın zirve günü olacak

  1. haftada yarın şampiyonluk yarışındaki takımların sahne olacağı gün olacak. 4 maçın oynanacağı günde lider Yenicami, ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği’ni konuk ederken zirve takipçisi Mağusa Türk Gücü ise sahasında Türk Ocağı’nı ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışına ortak olan bir başka ekip Doğan Türk Birliği evinde Gönyeli ile zirveyi uzaktan takip eden Cihangir ise sahasında Çetinkaya ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak maçlarda şampiyonluk adaylarından puan kaybı yaşayanlar zirve yarışında büyük yara alacak ve geride kalacak. Özellikle Yenicami, MTG ve DTB’nin sahalarında oynayacakları maçta mutlak 3 puandan başka düşünceleri yok.

 

Kapanış Pazartesi

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın perdesi 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak gece maçıyla kapanacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde derbi heyecanı yaşanacak. Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda saat 18.30’da oynanacak derbide Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşı karşıya gelecek. Baf Ülkü Yurdu her ne kadar puan farkıyla play-out’un dışında olsa da ligde daha da rahat bir konuma gelmek isteyecek. Play-out içindeki Binatlı’nın ise bu maçtaki tek hedefi galibiyet olacak.

 

Puan Durumu

Takım                                    O             G             B             M            A             Y             AV          P

1.Yenicami                            17           12           3             2             44           21           23           39

2.Mağusa Türk Gücü           17           12           2             3             42           21           21           38

3.Doğan Türk Birliği            17           12           0             5             37           17           20           36

4.Cihangir                             17           9             3             5             35           31           4             30

5.Gönyeli                              17           9             2             6             28           22           6             29

6.Lefke                                  17           8             4             5             30           25           5             28

7.Çetinkaya                          17           8             4             5             24           22           2             28

8.Türk Ocağı                         17           8             3             6             33           22           11           27

9.Merit A. Yeşilova              17           8             2             7             29           32           -3            26

10.Baf Ülkü Yurdu               17           7             4             6             30           22           8             25

11.Gençlik Gücü                  17           5             4             8             36           40           -4            19

12.Binatlı                              17           4             2             11           22           37           -15          14

13.Gençler Birliği                                17           3             5             9             18           38           -20          14

14.Küçük Kaymaklı              17           2             7             8             17           40           -23          13

15.Esentepe                         17           3             1             13           16           35           -19          10

16.Girne Halk Evi                 17           2             2             13           18           34           -16          8

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