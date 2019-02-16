2 polis yaralandı

Dün akşam, saat 23:00 sıralarında, Dörtyol Polis Karakolu içerisinde, görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazanen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralanmıştır. Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.