KıbrısManşet

2 polis yaralandı

16 Şubat 2019
polis

Dün akşam, saat 23:00 sıralarında, Dörtyol Polis Karakolu içerisinde, görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazanen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralanmıştır. Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Etiketler


İlgili Makaleler

Sürücülerin dikkatine!

16 Şubat 2019

Evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

16 Şubat 2019

Uyumlu çalışan ekiplerle yola devam edilecek

16 Şubat 2019
Ersin Tatar

Tatar “dobra dobra” konuştu

16 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı