KıbrısManşet

Protokol, zamlar ve yapılan müdahaleler protesto edilecek

9 Haziran 2022
Toplumsal Varoluş Platformu, eylem







Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto için yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.




Başbakanlık ışıklarında saat 07.00’de pankart açıp, broşür dağıtımı yapacak platform, saat 18.30’da protesto yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında başlayıp, Meclis’te sona erecek.



Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor.



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9 Haziran 2022






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