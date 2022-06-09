Kayalıklarda cansız insan bedeni bulundu

Balalan’da bugün saat 14.30 sıralarında Balıkçı Barınağı’nın 400 metre batısında kayalıklar üzerinde kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen, tanınmayacak durumda cansız bir insan bedeni tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

09.06.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Balalan’da, Balıkçı Barınağı’nın 400 metre batı kısmındaki kayalıklar üzerinde, kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen tanınmayacak durumda cansız bir insan bedeni tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.