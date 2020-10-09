Prof.Turgay: Dijital eğitim olmasaydı işimiz çok zordu

KKTC ve Türkiye üniversitelerinde dijital eğitim sayesinde eğitimin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyleyen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay, 2020-21 akademik ders yılında da eğitim ve öğretimin bu sayede kesintiye uğramayacağının altını çizdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, pandemi döneminde online eğitimin öneminin bir kere daha anlaşıldığını, KKTC ve Türkiye üniversitelerinde dijital eğitim sayesinde eğitimin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Turgay, 2020-21 akademik ders yılında da eğitim ve öğretimin bu sayede kesintiye uğramayacağının altını çizdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin dijital eğitimin bugün geleceği noktayı yıllar öncesinden öngörerek yola çıktığını belirten Turgay pandemi döneminde diğer üniversitelerin de dijitalleşmesinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yaşanılan Covid-19’la mücadele sürecinin eğitim hayatıyla ilgili iki önemli noktayı göz önüne serdiğini belirten Prof. Dr. Turgay, ‘’Bunlardan ilki teknolojinin geldiği bugünkü nokta sayesinde uzaktan eğitimin hayatımızın vazgeçilemez bir parçası olduğu, İkincisi de eğitimde önemli olanın yöntem değil eğitmen olduğu gerçeği. Bu durum tüm dünyada yıllardır uygulandığı şekli ile KKTC’de de akademik hayatın önemli bir gerçeği haline geldi.’’ dedi.

Dijital eğitim konusunda verdikleri destekten dolayı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür eden Prof. Turgay “ilk online Türk üniversitesinin rektörü olarak söyleyebilirim ki, eğer dijital eğitim olmasaydı üniversitelerimize kayıt yaptıran öğrenci sayısında ciddi düşüşler olabilirdi” şeklinde konuştu.