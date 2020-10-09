Muhiku, kurumsal hediye seçenekleri ile şirket kültürünüzü yansıtıyor!

Şirketlerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmesi müşterilerinin ve iş ortaklarının sadakatine bağlıdır. Günümüzde internet sayesinde pek çok bilgiye ulaşabildiğimiz için birlikte iş yaptığımız insanları ikna etmek ve aramızdaki ilişkiyi güçlendirmek adına pek çok adım atabiliyoruz. Bu yolda bize en çok yardımı dokunan yöntemlerden biri ise kurumsal hediyeler.

Kurumsal hediye , gerek ekip arkadaşlarınızın gerekse müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın size olumlu geri dönüşte bulunma ihtimalini arttırır. Böylelikle şirkette çalışanların işten ayrılma oranı düşer, müşteriler devamlı hale gelir ve iş ortaklıkları güçlenir. Bu da size uzun vadede çok daha başarılı ve kârlı işler yapma imkanı verir. Peki, kurumsal hediye seçimi nasıl yapılır?

Kurumsal hediyeler konusuna sıcaksanız tercih edebileceğiniz pek çok farklı konsept bulunuyor. Örneğin şirketinizde işten ayrılma oranı yüksekse işe yeni başlayacak insanlar için hoş geldin kitleri tercih edebilirsiniz. Bu kitlerin içerisine çay, kahve, kupa, not defteri, kalem ve şirket kültürüyle alakalı tanıtıcı bir not kartı koyabilirsiniz. Böylelikle ilk iş gününde fazlasıyla stresli olan yeni ekip arkadaşınız sıcak bir şekilde karşılandığını hissederek şirkete karşı sağlam duygular oluşturacaktır.

Yetenekli çalışanlarınızın başka şirketlere gitmesini önlemek ve önemli iş ortaklarınızın devamlılığını sağlamak için özel gün hediyelerinden faydalanmanızı öneririz. Özel günlerinde sizin onları hatırladığınızı görmeleri şirketinize karşı fedakarlık yapmaları konusunda onları heveslendirecektir. Özellikle doğum günleri bu konuda size çok yardımcı olacaktır.

Muhiku’nun hazırladığı kurumsal doğum günü hediye kutularının içerisinde aromaterapi mumları, çaylar, çikolatalar, isteğinize ve bütçenize bağlı olarak teknolojik aygıtlar, kitaplar, bakım ürünleri yer alıyor. Dilediğiniz ürünlere ve kutuya logonuzu bastırarak kurumsal imajınızı yükseltebiliyorsunuz.

Hediyeleşmede Teknolojinin Etkisi

Eskiden birine hediye almamız gerektiğinde önce fikir bulmaya çalışır ardından bu fikre uygun içerikleri bulabileceğimiz dükkanları listeler ve bir günümüzü bu alışverişe ayırırdık. Bazen fiyatları ve ürünleri aklımıza not eder, her birini gördükten sonra kararımızı verirdik. Şimdi günümüzde teknolojinin gelişimi sayesinde evimizde oturduğumuz yerden en güzel hediyelikleri bulabiliyoruz.

Hediye seçmek bir sanattır diyor Muhiku’nun kurucularından Abdülhamit Gürakar. Bu yüzden de hazırladıkları hediye seçenekleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Muhiku sayesinde sevdiklerinizi mutlu edecek hediye kutusunu birkaç dakika içinde bulabilirsiniz. Kutular tam olarak içinize sinmezse bu da problem değil. Dilerseniz beğendiğiniz kutunun içerisine farklı ürünler ekleyebiliyor ya da sıfırdan kendiniz oluşturabiliyorsunuz.

Hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda sorunsuz şekilde çalışan site sayesinde tüm özel günler için birbirinden güzel hediye setlerini kolayca satın alabilirsiniz. Kullanıcıların en çok tercih ettiği hediyeler arasında 5 farklı dünya kahvesiyle tadım yolculuğu sunan Dünya Kahveleri Kutusu, farklı deneyimleri bir araya getiren Kendine Vakit Ayır Hediye Kutusu ve Türk kahvesi severleri unutmayan Türk Kahvesi Kutusu yer alıyor.

Özellikle gençlerin sıklıkla tercih ettiği Dünya Kahveleri Kutusu ile 3. jenerasyon kahve keyfi evlerinize geliyor. Bu kutuyu kendisi için tercih eden pek çok kişi olsa da içerisine kupa, çikolata ve bardak altlığı eklendiğinde hem farklı hem de üzerine düşünülmüş, şahane bir hediye seti ortaya çıkıyor.

Muhiku Benzersiz Hizmetleriyle Özel Günlere Damga Vuruyor!

Hediye kutuları giderek popülerleşiyor çünkü artık tek ve büyük hediyeler almak ülkemizde pek de mümkün değil. Kurlardan dolayı ithal edilen ürünler ulaşılmaz hale gelmeye başladı. Bunun karşısında ise içerisinde pek çok kullanışlı ve güzel hediyelik eşyayı bir araya getiren hediye kutuları çok seviliyor. Peki giderek kızışan sektörde Muhiku size ne vadediyor?

Muhiku’nun en büyük artısı diğer hediye kutularına göre içerisinde çok daha anlamlı ürünleri barındırıyor olması. Günlük hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ev yaşam katergorisiyle kutular uzun ömürlü hale geliyor. Bunun yanı sıra şirketin sunduğu en güzel özellik deneyim odaklı olması. Yani kutular size farklı tecrübeler sunuyor. Nasıl mı?

Muhiku’nun hediye kutularında fesleğen yetiştirme, jel mum yapma, magnet hazırlama, ahşap boyama gibi farklı DIY kitlerinin yanı sıra farklı kültürlere ait yiyecek ve içecekler de bulunuyor. Bu sayede sevdikleriniz bir daha asla unutamayacakları anları da verdiğiniz hediye sayesinde deneyimliyorlar.

Muhiku’nun kendi hediye setinizi oluşturmanızı sağlayan sayfası sayesinde kardeşinize, en yakın arkadaşınıza, annenize, babanıza, öğretmeninize, iş arkadaşınıza, sevgilinize yani aklınıza gelecek herkese göre bir hediye bulabilirsiniz. Bu sayfayı kullanırken farklı kategoriler dahilindeki ürünler arasından beğendiklerinizi seçip ardından bütçenize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin öğretmeninize 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye alacaksanız bir adet bitki çayı, bir paket kahve, bir tablet çikolata ve kupa ile harika bir hediye seti hazırlayabilirsiniz.

Biliyorsunuz ki şu an dünya pandemiyle karşı karşıya. Hayatlarımızı tehdit eden virüsten korunmanın tek yolu ise insanlarla olan teması azaltmak. Bunu sağlamak için evinizin rahat ve sağlıklı ortamında Muhiku’nun benzersiz hediye seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Şirket, Türkiye’nin dört bir yanına gönderim yapıyor ve 69 TL’nin üzerindeki alışverişlerde teslimat ücreti almıyor. Üstelik eğer hediyenizi İstanbul içerisindeki bir adrese gönderiyorsanız aynı gün teslimat da tamamen ücretsiz bir şekilde özel kurye tarafından gerçekleştiriliyor.