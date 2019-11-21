Potada final gecesi

Basketbolda Cumhuriyet Kupası’nda bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor finalde karşılaşacak

MAÇ BRT 2’DEN NAKLEN: NEU RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak olan final maçı saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2’den canlı olarak yayınlanacak

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda final bu gece Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor arasında oynanacak.

KTSYD Kupası finalinde olduğu gibi Cumhuriyet Kupası’nda da Yakın Doğu Üniversitesi – Koopspor finalde şampiyon olmak için karşılaşacaklar.

Final BRT 2’de

Cumhuriyet Kupası finali bu gece NEU RA-25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2’den canlı olarak yayınlanacak.