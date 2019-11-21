BasketbolSpor

Potada final gecesi

21 Kasım 2019

 Basketbolda Cumhuriyet Kupası’nda bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor  finalde  karşılaşacak

MAÇ BRT 2’DEN NAKLEN: NEU RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak olan final maçı saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2’den canlı olarak yayınlanacak

 

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda final bu gece Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor arasında oynanacak.

KTSYD Kupası finalinde olduğu gibi Cumhuriyet Kupası’nda da Yakın Doğu Üniversitesi – Koopspor finalde şampiyon olmak için karşılaşacaklar.

 

Final BRT 2’de

Cumhuriyet Kupası finali bu gece NEU RA-25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2’den canlı olarak yayınlanacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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