Bu finali çok göreceğiz

Tonguç KOTAK

Basketbolda çok önemli bir atak olmazsa bu Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor finalini biz çok göreceğiz. Bu iki takımın yanına yaklaşabilecek bir takım şu anda yok. Bu ikilinin mücadelesi sezon sonuna kadar devam edecek.

Bir tarafta Yakın Doğu Üniversitesi diğer tarafta Koopspor yatırım yapıyorlar mı? “Evet”. Olayı ciddiye alıyorlar mı? “EVET”. Hem camia olarak hem de iş ahlakı bakımından bu takımlar ülke basketbolunun lokomotifidirler.

KTSYD Kupası finalinde Koopspor geriden gelerek maçı kazandı. Bu gece koç Emrah Güven “SAKİN” olabilirse ki geçen akşam bu finali ‘yaşadığını’ GAÜ maçında gösterdi ve hakemler tarafından soyunma odasına gönderildi. Emrah hoca bu gece sakin ama mutlaka sakin kalmalı. Koopspor’da Mandic ‘in önderliğinde ve Miskovic’in zeki hareketlerinin yanında tecrübeli isim Kemal’in de ki bu yıl şu ana kadar iyi oyunu takıma yansıyor Koop avantajlı duruma geçiyor. Kercem, Andım, Alpay Sercem ve hatta hatta Tuğberk’e bile bu gece iş düşecektir. YDÜ karşısında ilk andan itibaren iyi savunma ve doğru hücum Koopspor’a yarar. Evet son finalde geriden gelip kazandılar ama bu kez YDÜ buna izin verir mi? “Vermez”. Koop dikkatli olmalı. Sırp yıldızları ve Türk oyuncularının oyuna katkısı net olmalıdır.

Yakın Doğu Üniversitesi ilk maçta yaptığı hatalardan ders çıkarmış mı? Bunu bu gece göreceğiz. Halil, Lashard, Palmer, Ahmet, İhsan, Erdal ve Kemal gibi tecrübeli isimlerin yanında gençlerin de oyuna diri kalmaları Yakın Doğu için önemli. Yakın Doğu sayı sorunu yok ama Koop karşısında bu kadar rahat sayı bulur mu. Bana göre zor ama çok önemli silahları var. Plamer ve Lashard ikilisi karşılarındaki Mandic-Mıskovic ikilisi ile büyük mücadele içinde olacaklar. Bu ikilinin de oynayacakları oyun sonuca etki eder.

Gelelim hakemlere. İlk turnuvada beğendim ama bu turnuvada zaman zaman verdikleri kararlarla saç baş yoldurdular. Bu maç onların test maçı olacak. Cumhuriyet Kupası’nda inişli çıkışlı grafik finale nasıl yansıyacak ben de merak ediyorum.