Mağusa Arena “Karanlıkta”

Mağusa Arena’da ışıkların yetersizliği artık hat safhaya geldi

64 LAMBADAN 22’Sİ YANMIYOR: Salonda bulunan 64 lambanın 22 tanesinin yanmaması sonucu maçlar loş bir ortamda oynanmasına neden olurken takım yöneticileri ve oyuncular bu duruma büyük tepki gösteriyorlar

Tonguç KOTAK

Mağusa Arena’da ışıkların yetersizliği artık hat safhaya geldi.

Hentbol Ligi’nde oynanan Mağusa Gelişim Akademisi – Gençlik Gücü karşılaşması loş bir ortamda oynandı.

64 lamdbaan 22’si yanmıyor

Salonda bulunan 64 lambanın 22 tanesinin yanmaması sonucu maçlar loş bir ortamda oynanmasına hem takım yöneticileri hem de oyuncular büyük tepki gösteriyorlar.

Bu arada yanmayan ışıkların 15 tanesinin direk oyun alanını etkilemesi dikkat çekiyor.