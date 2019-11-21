Spor

Mağusa Arena “Karanlıkta”

21 Kasım 2019

Mağusa Arena’da ışıkların yetersizliği artık hat safhaya geldi

 

64 LAMBADAN 22’Sİ YANMIYOR: Salonda bulunan 64 lambanın 22 tanesinin yanmaması sonucu maçlar loş bir ortamda oynanmasına neden olurken takım yöneticileri ve oyuncular bu duruma büyük tepki gösteriyorlar

 

Tonguç KOTAK

 

Mağusa Arena’da ışıkların yetersizliği artık hat safhaya geldi.

Hentbol Ligi’nde oynanan Mağusa Gelişim Akademisi – Gençlik Gücü karşılaşması loş bir ortamda oynandı.

 

64 lamdbaan 22’si yanmıyor

Salonda bulunan 64 lambanın 22 tanesinin yanmaması sonucu maçlar loş bir ortamda oynanmasına hem takım yöneticileri hem de oyuncular büyük tepki gösteriyorlar.

Bu arada yanmayan ışıkların 15 tanesinin direk oyun alanını etkilemesi dikkat çekiyor.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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