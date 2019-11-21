Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Erkekler için geliştirilen yeni bir doğum kontrol yöntemi Hindistan’da tanıtıldı. Yan etkisi bulunmayan ve 13 yıl etkili olan ilacın 6 ay sonra piyasaya çıkacağı belirtildi.

Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi, erkekler için ilk doğum kontrol yöntemini bulduklarını açıkladı.

NTV’de yer alan habere göre şimdiye kadar 300 katılımcı üzerinde denenen ve 6 ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen ilaç, genel anestezi altında kasıktan yerleştiriliyor.

Testisteki spermlerin penise akışını bloke eden ilaç 13 yıl koruma sağlıyor.

Araştırmacılar, yöntemin henüz gözle görülür bir yan etkisine rastlanmadığını bildirdi.

Araştırmacı Dr. RS Sharma, 25 yıldır üzerinde çalıştığı ilaç için, “İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz” dedi.

‘Dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi’

ABD’de daha önce erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemleri denendiğine dikkat çeken Dr. RS Sharma, “Çalışmalar durduruldu çünkü yan etkileri erkekler için kabul edilemezdi” diye konuştu.

Sharma’ya göre ilaç dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi olarak adlandırılabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor.