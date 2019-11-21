Dünya

Hindistan’da gökten ‘para yağdı’

21 Kasım 2019

Hindistan’ın Kalküta kentinde bir ofis binasından caddeye para saçıldı. 2000 rupiyi bulan banknotlar havada süzülürken, sokaktakiler de toplamak için sıraya girdi.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da çarşamba akşamı yaşanan olayda, Bentinck Caddesi üzerinde bulunan bir ofis binasının altıncı katından para yağmaya başladı.

Caddede bulunanlar kısa bir şaşkınlığın ardından atılan banknotları toplamaya çalıştı. Atılan banknotların 100 (yaklaşık 8 TL), 200 ve 500 rupi değerinde olduğu görüldü. En yüksek banknot ise 2000 rupiydi (yaklaşık 160 TL).

‘Para yağmurundan’ kimin sorumlu olduğu bilinmezken, bu anlara dair çekilen video sosyal medyada viral oldu.

Olayın, gelir dairesinden görevlilerin ofise baskın düzenlediği bir sırada gerçekleştiği iddia edildi. Ancak Gelir İstihbaratı Müdürlüğü (DRI) baskınla para yağmuru arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

DRI, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle o katta bulunan ve ithalat-ihracatla uğraşan özel bir firmada arama gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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