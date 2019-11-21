Haftanın getirdikleri

Fevzi BEYAR

Allah razı olsun devletimizden. Sahaların ışıklandırılmasından kaynaklanan olanaklarla günümüz gecemiz sporla iç içe geçiyor…

Futbol Federasyonumuzun hafta sonlarına ek olarak cuma ve pazartesi akşamlarına da futbol organizasyonunun içine alınca günlerimiz sporla dolu dolu geçiyor. Haftada dört maç izleme şansına sahip olduktan sonra, kulaktan dolma mışmışlardan kurtulup gerçeklerle karşılaşır olduk. Bu imkânı bizlere sağlayan yetkililere tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.

Futbol ligimizde geçen haftadan başlayan zirveye oynayan takımların birbirleriyle karşılaşma serisinin tümünü izleme olanağına kavuştuktan sonra gördük ki; Hakemlerimiz, futbol oyun kurallarını değil, kendi kurallarını uygulamaktalar! Dünyanın hiçbir yerinde faul olmayan temaslara bizde düdük çalınıp oyun kesiliyor. Olanlar ise, es geçilip devam işareti veriliyor! Buna hakemlikten oyun kurallarından habersiz bazı spor yazarı arkadaşlarım da çanak tutunca, futbolumuz futbol olmaktan çıkıp başka bir şekle dönüşüyor! Seyircilerimizin tepkisine bir şey söylemek istemiyorum, onlar zaten taraflı eşyanın tabiatına uygun olarak aleyhlerine olanlara tepki, lehlerine olanlara alkış tutuyorlardır…

Hakem tayinlerine ve gözlemcilerin raporlarına(!) fazla bir şey söylemek istemiyorum onlarının dikkati bunlardan çok, daha fazla nasıl ‘görev’ alabilirimde yoğunlaştığına göre gelişmeleri normal karşılamak konumunda kalıyorum! Ne var ki son haftalarda yaşanan ve üç maymunların yaşandığı ‘Kural Hata’larının’ çoğalması beni ciddi şekilde rahatsız ediyor…

Geçen hafta ziyaret ettiğimiz ve şahsen çok yararlandığımız Final Üniversitesi’ndeki Sporcu Performans ve Biyomekanik laboratuarını, spor kulüplerimizin ziyaret edip yaralanmaları gerektiğine parmak basmak isterim. Sporcu performansının artmasının bu laboratuarından geçtiğini vurgulamak isterim.

Çetinkaya’nın geçtiğimiz aylarda FIFA’ya başvurup, bu adaletsiz (ambargo) durumun üstesinden gelinmek için yardımlarını rica etmesi, siyasetin spor faaliyetlerini engellemesi gerektiğini vurgulaması, yerinde bir girişimdir.

FIFA’nın cevabi yazısında da görüleceği gibi Ksım 2013’te imzalan geçici anlaşma (metin) Kıbrıs Türk Futbol Federasyon’umuzun elini kolunu bağlamış görünüyor. Bu nedenle girişimlerin Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) kurucu üyesi Çetinkaya tarafından yapılması tek çıkar yol olarak görülmektedir. Ancak bu girişimler Kıbrıs Türk gençliği adına değil, KOP tarafından üyeliği askıya alınmış kulüp(Çetinkaya) adına yapılmalıdır.