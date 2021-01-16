Pompeo ile Hristodulidis telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun görevini bırakmasına 5 gün kala Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüşerek Washington ile Rum yönetimi arasında atılan adımları ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pompeo ve Hristodulidis, Uluslararası Silah Trafik Regülasyonları kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılması, GKRY’nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı’na dahil edilmesi ve bölgesel sınır güvenliği eğitim merkezi olarak Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezinin kurulması dahil, ikili ilişkilerdeki önemli ortaklıklarımızdan dolayı ABD-GKRY ilişkilerinin tüm zamanların en iyi seviyesinde olduğu konusunda mutabık kaldı.”