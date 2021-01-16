Cengiz Topel Hastanesi sağlık çalışanları aşılandı

KKTC’de dün Cumhurbaşkanı Ersin Ttar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin aşı olmasıyla başlanan covid-19’a karşı aşılama süreci bugün de devam ediyor.

Cengiz Topel Hastanesi baş hekimi ve sağlık çalışanları bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında aşılamaya başlandı.

Lefke ve Güzelyurt bölgesindeki eczane, klinik ve laboratuvar çalışanları da 17 0cak da pazar günü 09.00 14.00 saatleri arasında Cengiz Topel hastanesi ‘nde aşılamaya başlanacak.