Güney’de 2 kişi polise saldırdı

Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağı denetimlerinde bir kişi polis memurunun elini ısırdı ve tutuklandı.

Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağı denetimlerinde Ledra caddesinde yürüyen bir kişinin SMS izni olup olmadığı kontrol edilmek istendi. Kişisel verilerini polisle paylaşmak istemeyen 29 yaşındaki kişi kaçmaya çalıştı. 29 yaşındaki kişi kaçmasını engellemek için önünü kesen polis memurunun elini ısırdı. Aynı olayda sokakta yürüyen 39 yaşındaki bir başka kişi de polisin tutuklama yapmasını engellemek için polise saldırdı.

2 kişi de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Ayrıca maske takmadıkları gerekçesiyle ikisine de para cezası kesildi.