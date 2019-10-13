Dünya

Polonya’da halk sandık başında

13 Ekim 2019

Polonya’da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Anketler, iktidardaki muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) önde olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya’da halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 

Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015’te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz’15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.

ANKETLERDE İKTİDARDAKİ PİS PARTİSİ ÖNDE

Son kamuoyu araştırmalarında PiS’in yüzde 45’lik oy oranı ile önde olduğu görülüyor. Anketlere göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun yüzde 30, Demokratik Sol İttifakının yüzde 14, PSL ile Kukiz’15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alarak parlamentoya gireceği tahmin ediliyor.

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