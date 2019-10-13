Polonya’da halk sandık başında
Polonya’da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Anketler, iktidardaki muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) önde olduğunu gösteriyor.
Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015’te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz’15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.
ANKETLERDE İKTİDARDAKİ PİS PARTİSİ ÖNDE
Son kamuoyu araştırmalarında PiS’in yüzde 45’lik oy oranı ile önde olduğu görülüyor. Anketlere göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun yüzde 30, Demokratik Sol İttifakının yüzde 14, PSL ile Kukiz’15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alarak parlamentoya gireceği tahmin ediliyor.