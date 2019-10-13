Dünya

BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda evlerini terk edenlerin sayısı 400 bini aşabilir

13 Ekim 2019

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad ve Resulayn’da 130 binden fazla kişinin evini terk ettiğini belirten BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, bu sayının 400 bini aşabileceğini ifade etti.

Jens Lerke, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ve Resulayn’da insanlar evlerinden ayrılmaya devam ediyor. Değerlendirmelere göre şu an itibarıyla 130 binden fazla kişi evlerini terk etti, ancak kesin verileri elde etmek şu an için zor” dedi.Lerke, yerinden edilen kişilerin sayısının 400 bini aşabileceğinin altını çizdi.

Tel Abyad ve Resulayn’daki tüm devlet hastaneleri ile özel hastanelerin 11 Ekim’den itibaren hizmet vermeyi durdurduğunu anımsatan Lerke, “İnsan kuruluşlar da, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede bulunan çalışanlarının güvenliğinden endişe ediyor. Kamışlı’da 124’ü yerel personel olmak üzere 134 BM personeli bulunuyor. Bu bölgedeki yabancı BM çalışanlarının toplam sayısı 384’den 200’e düşürüldü” ifadelerini kullandı.

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