Putin: Suriye’deki militanların Rusya’ya gelmesine izin veremezdik

Rusya’nın Suriye’ye neden asker gönderdiğini anlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Teröristlerin orada bir sözde devlet kurmasına ve bunun sonucunda militanların eski Sovyet cumhuriyetlerine akın etmesine ve oradan da Rusya topraklarına girmesine izin veremezdik” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.

Putin, “Suriye’ye meşru hükümete destek vermek için girdik, bilhassa meşru hükümete, bunun altını çizmek istiyorum. Bu, orada iç sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Bu, mevcut yönetimin oluşan durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu, terör örgütlerinin Suriye topraklarını ele geçirmesine ve orada bir sözde terör devleti kurmasına izin vermemiz gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor” dedi.

Rus lider şöyle devam etti: “Bunun sonrasında bölgedeki militanların şeffaf sınırlara ve vizesiz rejime sahip olduğumuz eski SSCB ülkelerine akın etmesine, militanların o ülkelerden Rusya topraklarına sızmaya başlamasına izin veremezdik. Bunları yaşadık ve Kuzey Kafkasya’daki ve diğer çeşitli gelişmeler nedeniyle bunların nelere yol açabileceğini biliyoruz. Tüm bunlar, meşru Suriye hükümetine destek verme kararı almamızda önemli etken oldu.”

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