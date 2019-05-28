KıbrısManşet

Polisten Karagöz ve Atabey’in ölümleriyle ilgili açıklama

28 Mayıs 2019
polis

Polis, geçtiğimiz gün Girne’de denize düşerek hayatını kaybeden 55 yaşındaki Yusuf Karagöz’ün kalp krizi ve suda boğulma nedeniyle öldüğünü, Gemikonağı’nda misafir olarak kaldığı evde dün hayatını kaybeden 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey’in ölüm sebebinin ileri tetkikle belirleneceğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, Karagöz ve Atabey’in ani ve gayri tabii ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Girne’de Kordonboyu Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü denize düşerek yaşamını yitiren 55 yaşındaki Yusuf Karagöz’e bugün otopsi yapıldı. Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma” olarak açıklandı.

Öte yandan dün Gemikonağı’nda misafir olarak kaldığı evde yaşamını yitiren 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey’in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek. İleri tetkik için Atabey’den kan ve doku örnekleri alındı.

Etiketler


İlgili Makaleler

UBP-HP hükümeti ilk toplantısını yapıyor

UBP-HP hükümeti ilk toplantısını tamamladı

28 Mayıs 2019
Marijuana

Uyuşturucu tacirine 4 yıl hapis

28 Mayıs 2019
elektrik-kesintisi

Lefkoşa’da elektrik kesintisi

28 Mayıs 2019
YSK

‘Yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılmalı’

28 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı