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UBP-HP hükümeti ilk toplantısını tamamladı

28 Mayıs 2019
UBP-HP hükümeti ilk toplantısını yapıyor

UBP-HP hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Toplantıdan sonra açıklama yapılmadı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP’li, 3 de HP’li bakan görev yapıyor.

Kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta sunulan yeni hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu.  Hükümet programı görüşmeleri Perşembe gün yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek.

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