Polisiye olaylar

24.12.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görmekte olan Azize Sultan FEHİM (K-56) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “gıda aspirasyonuna bağlı gelişen asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

Ev açma ve hırsızlık

2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Bölgesinde meydana gelen “ev açma, hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamına zanlı olarak görülen N.D.(K-48), S.Y.(E-24), O.A.(E-30), U.B.(E-32) ve Z.Y.(E-26) tutuklanmıştır. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların;14-22.12.2019 tarihleri arasında, Doğanköy’de Mustafa TAŞÇIOĞLU’na ait ikametgahtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta Oran BATMAZ’a ikametgahtan 80 Euro nakit parayı, Anıl KAYA’ya ait ikametgahtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Şifa DEMİRDAĞ’a ait ikametgahın bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Hırsızlık

1. 24.12.2019 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezine müşteri olarak giden, S.F.K.S.(K-22) ve A.S.M.M.(K-21)’nin, 784,50 TL değerinde muhtelif giysi ve mutfak malzemelerini tasarruflarında bulunan sırt çantalarına koyup ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 24.12.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Malin isimli markete müşteri olarak giden T.C.K.(E-22)’nin, market içerisinden almış olduğu iki şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 23.12.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Hava Limanında Bekir AKTAŞ’a ait sırt çantası ve içerisinde bulunan nüfus cüzdanı, 2 adet Iphone 7 plus marka cep telefonu kulaklığı, 2 adet şarjer ve kabloları, 50 TL madeni para ve bir şişe parfümün çalınması olayı ile ilgili olarak aranmakta olan A.G.(E-32), Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Akım Hırsızlığı

24.12.2019 tarihinde, Çukurova’da H.S.(E-45)’nin ikametgahında yapılan kontrolde, ilgili kurum tarafından elektriği kesik olmasına rağmen 2.455,92 TL tutarında kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yangın

24.12.2019 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Kaliland Bölgesinde, Steffy LONGLA’nın kalmakta olduğu dairede, yatak üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, bahse konu yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.