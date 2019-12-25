EastMed tamamen siyasi

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, EastMed boru hattı için “Doğu Akdeniz için stratejik anlaşma” nitelemesi yaptı, ancak bu projenin uygulanabilir olup olmadığı, maliyeti ve avantajlı olup olmadığına dair tartışmaya girmek istemedi.

Kusios, “Biz Doğu Akdeniz için stratejik bir anlaşma ve Doğu Akdeniz’de çıkarları olan devletlerin iş birliği olarak yaklaşıyoruz” demekle yetindi.

Rum basını konunun siyasi olduğu vurgusu yapmaya devam ediyor.

Haravgi gazetesi önceki gün hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas’ın “Astra” isimli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada 2 Ocak’ta Atina’da atılacak imzaların, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yardımcı olacağını ancak Avrupa’da EastMed projesine ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğine dikkat çektiğini yazmıştı.

Habere göre EastMed projesi için “sürdürülebilir değil” nitelemesini yapan Ellinas, yeni Avrupa Komisyonu başkanlığının en üst önceliğinin New Green Deal argümanı çerçevesinde 2050’ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da AB’nin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini söyledi.

Ellinas EastMed projesi paydaşlarının bu boru hattı ile Avrupa’ya göndermek istedikleri doğal gaz miktarının, miktar ve fiyat açısından ciddi rakipleri bulunduğuna işaret ederek şu anda fiyatların büyük düşüşte–birim fiyatı 4,5 dolar- olduğunu ve projeyi sürdürülebilir noktaya getirecek kadar yükselmeyeceğini, bu projeye yatırım yapacak şirket de bulunmadığını söyledi.

Ellinas Boru hattının 2025’te tamamlanması bekleniyorsa Avrupa piyasalarının halihazırda kaybedildiğini, Asya piyasalarının ise çok daha rekabetçi olduğunu vurguladı.

Bir başka enerji uzmanı Energean Tenkin Danışmanı Konstantinos Nikolau da EastMed’in, bugünkü yataklar ile ekonomik düzeyde çok masraflı bir proje olduğunu belirtti. Bugün Avrupa’nın doğal gaz talebinin 450 milyar ayakküp olduğuna ve bunun yüzde 45’ini Rusya’dan sağladığına işaret eden Nikolau, “15 veya 20 milyar metreküplük bir boru hattı alternatif enerji kaynağı olarak ne gönderebilir ki?” diye sordu.

Konunun siyasi bir çıkış olduğuna dair bir diğer kanıt; Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas’tan gelmişti. Sendonas, 2 Aralık’ta Atina’da imzalanacak anlaşmanın bu aşamada öncelikle siyasi olduğunu ve bu projeye müdahil ülkelerin egemenlik haklarını kullanma pratiği olduğunu söylemişti.

Fileleftheros gazetesi, 24 Aralık tarihli sayısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın tam da bugünlerde Doğu Akdeniz güvenliği ve enerji ile ilgili yasayı imzalamak üzere olması; Arap ve Avrupa ülkelerinin de Türkiye’ye karşı duydukları “hoşnutsuzluk ve endişenin” artık pratiğe dökülmesini istemelerinin Rum-Yunan tarafını cesaretlendirdiğini yazdı. Gazete, Başbakanlık koltuğunu bırakma niyetinde olmayan Netanyahu’nun da Eastmed anlaşmasıyla oylarını artırmayı amaçladığını da belirtti.