KıbrısManşet

Polisin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimleri sürüyor

22 Mart 2020

Polis, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ilçelerdeki denetimlerine bugün de devam etti ve kurallara uymayanlara karşı bir dizi tedbir aldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, denetimler kapsamında, toplu ibadet yapılması muhtemel ibadet yerlerine gidilerek tedbirler alındı.

PİKNİK ALANLARINA KORDON VE LEVHA

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından piknik alanlarında ateşli ve ateşsiz piknik yapmanın yasaklanması dolayısıyla piknik alanları ve piknik yapmaya müsait yerler polis kordonu çekilmek, levha koymak veya giriş kapıları kapatılmak suretiyle de tedbirler alınmış ve bu yerler gün boyu denetlendi.

FUTBOL OYNAYANLAR, DOLAŞANLAR VE PİKNİKÇİLER UYARILDI

Ayrıca gün boyu yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan  Sahasında futbol oynadığı tespit edilen iki ayrı grup uyarılarak dağılmaları sağlandı.

Yasağa rağmen Girne Limanı’nda toplu dolaşan kalabalık ayrıca Karmi ve Boğazköy’de piknik yaptığı tespit edilenler uyarıldı ve dağılmaları sağlandı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İlk sefer hüsran oldu

İlk sefer hüsran oldu

22 Mart 2020
Photo of “Ben özür dilemiyorum”

“Ben özür dilemiyorum”

22 Mart 2020
Photo of “Süreç iyi yönetilemiyor”

“Süreç iyi yönetilemiyor”

22 Mart 2020
Photo of “Hükümet adına özür dilerim bunu hakketmediniz”

“Hükümet adına özür dilerim bunu hakketmediniz”

22 Mart 2020
Photo of Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

22 Mart 2020
Photo of Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de bulunan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti!

Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de bulunan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti!

22 Mart 2020
Photo of Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

22 Mart 2020
Photo of Koca: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, bugüne dek toplam 21 can kaybımız var

Koca: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, bugüne dek toplam 21 can kaybımız var

21 Mart 2020
Photo of Bakan Pilli: 1 kişinin daha sonuçları pozitif

Bakan Pilli: 1 kişinin daha sonuçları pozitif

21 Mart 2020
Photo of İtalya’da koronavirüsten 793 kişi daha öldü

İtalya’da koronavirüsten 793 kişi daha öldü

21 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı