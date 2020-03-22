Polisin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimleri sürüyor

Polis, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ilçelerdeki denetimlerine bugün de devam etti ve kurallara uymayanlara karşı bir dizi tedbir aldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, denetimler kapsamında, toplu ibadet yapılması muhtemel ibadet yerlerine gidilerek tedbirler alındı.

PİKNİK ALANLARINA KORDON VE LEVHA

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından piknik alanlarında ateşli ve ateşsiz piknik yapmanın yasaklanması dolayısıyla piknik alanları ve piknik yapmaya müsait yerler polis kordonu çekilmek, levha koymak veya giriş kapıları kapatılmak suretiyle de tedbirler alınmış ve bu yerler gün boyu denetlendi.

FUTBOL OYNAYANLAR, DOLAŞANLAR VE PİKNİKÇİLER UYARILDI

Ayrıca gün boyu yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahasında futbol oynadığı tespit edilen iki ayrı grup uyarılarak dağılmaları sağlandı.

Yasağa rağmen Girne Limanı’nda toplu dolaşan kalabalık ayrıca Karmi ve Boğazköy’de piknik yaptığı tespit edilenler uyarıldı ve dağılmaları sağlandı.