İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, iş insanlarına teşekkür etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkeye sığınan 175 mültecinin iaşe ve barınma sorunlarının çözümü konuusnda devletin çalışmalarına katkı koyan iş insanlarına teşekkür etti.

Bakan Baybars, “Ülke olarak bir yandan coronavirüs’ü ile mücadele ederken, bir yandan da savaşın acı yüzünden kaçarak ülkemize sığınan 175 mültecinin iaşe ve barınma sorunlarının çözümü için devlet olarak çalışırken duyarlılık gösterip katkı koyan iş insanlarımızı unutmayacağız” dedi.

“Ülke olarak dayanışmaya, birlik olup paylaşmaya en çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz” diyen Baybars, “Bugün hem karantina altındaki çocuklarımıza, hem de 175 mülteci yanı sıra orada görev yapan polis, belediye çalışanı ve sağlık ekiplerimize , değerli iş insanımız Erdinç Küçükuncular, Simit Dünyası olarak 1000 adet simit, poğaça, açma ve ayrandan oluşan yiyecek paketi hazırlamıştır. Bu paketler gerekli yerlere bakanlık personelimiz aracılığıyla dağıtılmıştır” ifdesini kullandı..

Baybars açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ahmet Noyanlar’ın Noyanlar İnşaat olarak özellikle çocuk ve kadınların ağırlıkta olduğu mültecilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi konusunda yapmış olduğu katkı büyüktür. Bu zor günleri toplumsal dayanışma gücümüz, iş insanlarımızın duyarlılığı ve destekleriyle hep birlikte geride bırakacağız. Daha çok paylaşarak, daha çok birbirimize sahip çıkarak başaracağız. İki değerli iş insanımıza, Erdinç Küçükuncular ve Ahmet Noyanlar’a gösterdikleri duyarlılıktan dolayı şahsım ve devletimiz adına teşekkür ederim.”