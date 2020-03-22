Kıbrıs

Baybars: Mülteciler daha uygun barınaklara yerleştirilecek

22 Mart 2020

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dün Karpaz’da Boltaşlı-Taşlıca arasında belirlenen, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 175 kişilik mülteci grubunu ziyaret etti. Sorunların çözümü, daha sağlıklı koşulların yaratılması için neler yapıldığını mültecilere aktardıklarını açıklayan İçişleri Bakan Ayşegül Baybars,  mültecilerin hem kendi sağlık ve güvenlikleri,  hem de kamu sağlığı ve güvenliği için daha uygun barınaklara yerleştirilmeleri kararının alındığını belirtti.

Bakan Baybars, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil ve Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Varol Kalkaner ile yapılan durum değerlendirmesi sonrasında, “mültecileri ziyaret ederek sorunlar dinlenmiş, yapılan çalışmalar hakkında kendilerine açıklama yapılmıştır” dedi.

Baybars, imkanlar çerçevesinde, içinden geçtiğimiz bu olağan dışı dönemde hem insanlık adına hem de Uluslararası Mülteci Hakları çerçevesinde sorumlulukla hareket edildiğini söyledi.

Baybars açıkamasını şöye sürdürdü:

“Polisin dünden beri yapmış olduğu tahkikat sonucunda ortaya çıkan çocuklar, kadınlar ve ailelerden oluşan grupların hızlıca daha güvenli ve sağlıklı barınaklara taşınmasına öncelik verilmesi yönünde karar alındı. İlk olarak çocuklu, hamile kadınlardan oluşan yaklaşık 22 ailenin bugün akşam üzerinden itibaren daha güvenli ve daha sağlıklı barınabilecekleri konutlara yerleştirilmelerine başlanacaktır. Yaklaşık 110 kişilik aile grubunun dışında kalan erkeklerin oluşturduğu mülteci grubu da yarın itibariyle spor salonundan alınarak daha güvenli ve sağlıklı barınaklara yerleştirileceklerdir.

Kaymakamlığımız, İskele ve Erenköy Belediyelerimiz, Polisimiz, Sivil Savunma Teşkilatımız, Sağlık Çalışanlarımız ve İş insanlarımızın işbirliğiyle mültecilerin, iaşe ve barınma gibi sorunları ortadan kalkmış, yapılan çalışmalarda kamu sağlığı ve güvenliği ön planda tutulmuştur.”




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